التعليم العالي تنشر تخصصات جديدة تم استحداثها بالجامعات - تفاصيل

الوكيل الاخباري - نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التخصصات المستحدثة والمطروحة لعملية القبول الموحد للعام الجامعي المقبل عبر الموقع الخاص بتقديم الطلبات.

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وبحسب رصد "الوكيل الإخباري" استحدثت الوزارة (9) تخصصات في عدد من الجامعات الرسمية على النحو التالي:



-تخصص الأداء الصوتي والتجويد في جامعة العلوم الاسلامية العالمية

-تخصص الحقوق في الجامعة الاردنية / العقبة

-تخصص التمريض في جامعة اليرموك



-تخصص التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر في جامعة مؤتة

-تخصص الإنجليزية التطبيقية في جامعة اليرموك

-تخصص الإنجليزية التطبيقية في جامعة مؤتة



-تخصص علم البيانات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

-تخصص الذكاء الاصطناعي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

-تخصص هندسة الطاقة المتجددة في جامعة البلقاء التطبيقية/ الحصن

