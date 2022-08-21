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الأحد، 21-08-2022 11:23 ص

التعليم العالي تنشر تخصصات جديدة تم استحداثها بالجامعات - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التخصصات المستحدثة والمطروحة لعملية القبول الموحد للعام الجامعي المقبل عبر الموقع الخاص بتقديم الطلبات.

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وبحسب رصد "الوكيل الإخباري" استحدثت الوزارة (9) تخصصات في عدد من الجامعات الرسمية على النحو التالي: 


-تخصص الأداء الصوتي والتجويد في جامعة العلوم الاسلامية العالمية 
-تخصص الحقوق في الجامعة الاردنية / العقبة
-تخصص التمريض في جامعة اليرموك


-تخصص التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر في جامعة مؤتة
-تخصص الإنجليزية التطبيقية في جامعة اليرموك
-تخصص الإنجليزية التطبيقية في جامعة مؤتة


-تخصص علم البيانات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
-تخصص الذكاء الاصطناعي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
-تخصص هندسة الطاقة المتجددة في جامعة البلقاء التطبيقية/ الحصن


 




 

 


 

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