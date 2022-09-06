التعليم العالي تنشر تفاصيل المنح الخارجية لطلبة الجامعات

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات لأول مرة في الدورتين الصيفية (العامة) للعام 2022 والتكميلية للعام 2021 في الفرع العلمي والفرع العلمي / الحقل الطبي ، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل المملكة أو خارجها للعام الدراسي 2022 فقط بمعدل لا يقل عن 85%، والراغبين بالاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة بأن عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2022 / 2023 ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 8 / 9 / 2022 ولغاية الساعة 12 ليلاً من يوم الإثنين الموافق 12 / 9 / 2022 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي : www.dsamohe.gov.jo

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