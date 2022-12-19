التعليم العالي تسحب الاعتراف من عشرات الجامعات العربية والأجنبية

الوكيل الاخباري- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية في الوزارة تقوم بمراجعة دورية لمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها مرة كل ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لنص المادة (السادسة/5) من تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية رقم (2) لسنة (2018) الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها وتعديلاته رقم (25) لسنة (2010).





وقالت الوزارة أنه واستناداً إلى نص المادة (3) من التعليمات المشار إليها أعلاه، فإن اللجنة قامت بدراسة ومراجعة قوائم مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها سابقاً، وذلك بهدف ضمان جودة مخرجات التعليم العالي، إضافةً إلى الحرص على توجيه الطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية معترف بها عالمياً.

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حيث تضمنت التعليمات مجموعة من الأسس والمعايير مجتمعة للاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، وفروعها التي تمنح درجات علمية لا تقل عن الدرجة الجامعية الأولى، ومن أهم هذه الأسس والمعايير: اعتراف الجهة الرسمية المختصة في الدولة بالمؤسسة التعليمية وبالدرجات العلمية التي تمنحها، وتصنيف المؤسسة التعليمية ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة من قبل الوزارة، وأن تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ضمن النسب المعتمدة عالمياً، وأن تكون نسبة حملة الدكتوراة من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين، و أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون رتبة الأستاذية في برامج الدراسات العليا ضمن النسب المعتمدة عالمياً، وأن يتوفر في المؤسسة التعليمية البنية التحتية المناسبة من حيث المباني، والمرافق، والمختبرات، والتجهيزات، والأجهزة، والمكتبة، وقاعات التدريس....الخ، إضافةً إلى أن يكون قد مضى على تأسيس المؤسسة التعليمية ما لا يقل عن (5) خمس سنوات وأن تكون قد خرجت فوجاً واحداً على الأقل، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضاً عدد البحوث العلمية المنشورة على محركات البحث العالمية مثل (Scopus) وذلك لغايات الاعتراف ببرامج الدراسات العليا.





وأضافت الوزارة أنه وخلال قيام لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية بدراسة ومراجعة قوائم الجامعات غير الأردنية المعترف بها لدى الوزارة تبين أن بعض هذه الجامعات قد أخلت بأسس ومعايير الاعتماد ومن أهمها أنها غير مصنفة ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية وهي:





• Academic Ranking of World Universities (ARWU)

• Times Higher Education Word University Rankings

• QS World University Rankings



مما استدعى قيام اللجنة بسحب الاعتراف من عشرات الجامعات العربية والأجنبية، وذلك منذ بداية العام (2022) وحتى تاريخه، علماً بأن اللجنة ما زالت مستمرة في عملية دراسة ومراجعة قائمة الجامعات غير الأردنية وتحديثها على الموقع الإلكتروني للوزارة بما يتوافق مع القرارات الجديدة الصادرة عن اللجنة.





من جهة أخرى أكدت الوزارة أنه وفي حال اتخاذ لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية قراراً بسحب الاعتراف من جامعة ما فإن هذا القرار يسري مفعوله من تاريخ صدوره بحيث تعتمد وتعادل شهادة الطالب الملتحق بالجامعة قبل هذا التاريخ، في حين لا تعتمد ولا تعادل شهادة الطالب الملتحق بالجامعة بعد تاريخ سحب الاعتراف منها، حيث تحذر الوزارة أبنائها الطلبة من قيام بعض الأشخاص والجهات بالترويج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للدراسة في جامعات وهميه وأخرى غير معترف بها من قبل الوزارة سواء للدراسة التقليدية أو للدراسة غير التقليدية (On Line)، حيث تدعو الوزارة جميع الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن إلى ضرورة التأكد من أن الجامعة التي يرغب الطالب بالالتحاق بها معترف بها من قبل التعليم العالي الأردني لحظة التحاقه بها ، ويمكن لكل طالب الإطلاع على قائمة الجامعات المعترف بها والمصنفة حسب الدول من خلال الدخول إلى الرابط التالي : https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities