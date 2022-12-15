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الخميس، 15-12-2022 12:39 م

وزارة التعليم العالي تعلن عن صرف مستحقات مالية لفئات محددة من الطلبة

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنها ستقوم بصرف المستحقات المالية التالية:

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1) المستحقات المالية  للطلبة والطالبات الحاصلين على منحة أبناء الشمال والوسط عن الفصل الصيفي 2021 / 2022 في كل من: جامعة الطفيلة التقنية، وجامعة البلقاء التطبيقية / كلية الشوبك .


2) المستحقات المالية لطلبة مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس الحاصلين على  المنح الجزئية والقروض في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية عمان الجامعية.
3)  المستحقات المالية  لطلبة مرحلة البكالوريوس الحاصلين على منح جزئية  في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط/المركز.


4) المستحقات المالية  لطلبة مرحلة الدبلوم الحاصلين على قروض في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط/المركز.


5) المستحقات المالية للطلبة الحاصلين على منح جيوب الفقر، ومنح أوائل الألوية، ومنح الصندوق الأردني الهاشمي في كل من جامعة آل البيت، وجامعة الحسين بن طلال، وجميع كليات جامعة البلقاء التطبيقية.


حيث يمكن لجميع الطلبة استلام مبالغهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية، أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 22-12-2022 .


كما ستقوم الوزارة تباعاً بصرف مستحقات الطلبة في باقي الجامعات، وذلك عند الإنتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بها وتوفر المخصصات المالية.

 




 

 


 

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