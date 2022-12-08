التعليم العالي: لاتمديد لفترة الاعتراضات على المنح والقروض الجامعية

الوكيل الاخباري- أكدت وزارة التعليم العالي ان آخر موعد لتقديم طلبات الاعتراض على النقاط المحتسبة للطلبة أو تقديم طلبات الاستفادة من الحالات الإنسانية سيكون في تمام الساعة ١٢ مساء يوم بعد غد السبت الموافق ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٢ ولن يكون هناك أي تمديد.



وبناءً على الملاحظات التي وردت وزارة التعليم العالي وحرصا على مصلحة أبنائنا الطلبة ونظرا لكون استصدار التقارير الطبية من اللجان اللوائية الطبية يحتاج إلى وقت فسيتم اعتبارا من صباح يوم الأحد القادم بإذن الله الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠٢٢ فتح رابط خاص لتقديم الحالات الإنسانية الطبية فقط وتحميل التقارير الطبية الصادرة عن اللجان اللوائية الطبية في وزارة الصحة.

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