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الخميس، 12-01-2023 01:45 م

التعليم العالي توضح حول موعد تقديم طلبات التجسير

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الوكيل الاخباري- أوضح الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب اليوم الخميس أن موعد تقديم طلبات التجسير في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية تكون مرة واحدة فقط في العام عادة في شهر آب.

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وقال الخطيب في منشور له عبر "فيسبوك" إن جامعة البلقاء التطبيقية تقوم بإعلان أسماء الطلبة الـ 5% الأوائل على مستوى المملكة في كل تخصص في جميع دورات الامتحان الشامل وهم الطلبة الذين يحق لهم تقديم طلبات للمنافسة على المقاعد المخصصة لطلبة التجسير في البرنامج العادي.


وأشار إلى أنه بخلاف ذلك يستطيع الطالب تقديم طلب للتجسير على البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية أو التجسير في إحدى الجامعات الخاصة.

 




 

 


 

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