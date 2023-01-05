الجامعة الأردنية تحصل على اعتماد السعودية بكافة التخصصات

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

وجهت الملحقية الثقافية في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن كتابا إلى رئاسة الجامعة الأردنية تفيدها بحصول الجامعة على اعتماد وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية على جميع التخصصات التي تقدمها الجامعة في برامج الدبلوم والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه وذلك حسب الموقع الإلكتروني "سفير الجامعات" https://ru.moe.gov.sa. وبهذه المناسبة قال عبيدات إن هذا الاعتماد سيدعم خطة الجامعة الهادفة إلى استقطاب مزيد من الطلبة للدراسة في الجامعة، مقدما شكره للسفارة السعودية وملحقيتها الثقافية في الأردن على جهودهما المبذولة في دعم مؤسسات التعليم العالي الأردنية، ومنها الجامعة الأردنية.