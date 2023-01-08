التعليم العالي توضح بشأن المنح والقروض الجامعية

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن لغاية اللحظة لا يوجد عدد واضح للطلبة المشمولين بالمنح والقروض الجامعية للعام الجامعي الحالي 2022 / 2023.

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وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن موعد اعلان نتائج المنح والقروض سيكون في النصف الثاني من الشهر الحالي.



وأوضح الخطيب أن العدد النهائي من الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط وسيتنافسون على المنح والقروض وذلك بعد معالجة الطلبات المجمدة بلغ 81378 طالبا وطالبة.



وكانت قد صدرت مذكرة نيابية امس تطالب بقبول طلبات جميع المتقدمين للحصول على المنح والقروض، حيث أن مجلس النواب سيوجه نداء للملك في حال عدم استجابة الحكومة للمذكرة النيابية بقبول جميع الطلبة المتقدمين للمنح والقروض ممن انطبقت عليهم الشروط.