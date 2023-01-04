التعليم العالي تعلن عن انطلاق برنامج البعثات الرومانية

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن انطلاق برنامج البعثات المقدم من وزارة الخارجية الرومانية في جميع البرامج الدراسية للعام الجامعي 2023 / 2024.



وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، اليوم ، إن البرنامج يشمل تخصصات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، باستثناء الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، مبينا أن المنحة الدراسية تغطي الرسوم الدراسية، والسكن حسب الإمكانات المتاحة، ومصروف الطالب الشهري.



وفيما يتعلق بلغة الدراسة، أوضح الخطيب أن اللغة الرومانية تشمل برنامجي البكالوريوس والماجستير، وسيخضع الطالب لدراسة اللغة الرومانية في السنة التحضيرية، لافتًا إلى أن الطالب في برنامج الدكتوراه يحق له اختيار اللغة الرومانية أو لغة أجنبية أخرى تحددها الجامعة التي يقبل فيها.



وبين أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات في الأول من آذار المقبل، وفي حال قبول الطالب سيجري تبليغه من خلال رسالة على المنصة والبريد الإلكتروني الخاص به، لافتا إلى أنه وللاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities .

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