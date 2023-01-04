منح دراسية مقدمة من وزارة الخارجية الرومانية في جميع البرامج الدراسية

الوكيل الاخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق برنامج البعثات للعام الجامعي 2023 / 2024 المقدم من وزارة الخارجية الرومانية في كافة البرامج الدراسية (بكالوريوس – ماجستير - دكتوراه) في جميع التخصصات باستثناء تخصصات (الطب البشري - طب الأسنان - الصيدلة) بحيث تغطي المنحة الدراسية (الرسوم الدراسية، السكن حسب الإمكانات المتاحة، مصروف شهري للطالب).

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لغة الدراسة:



اللغة الرومانية: لبرنامجي البكالوريوس والماجستير وسيتم اخضاع الطالب لدراسة اللغة الرومانية في السنة التحضيرية.



برنامج الدكتوراه: يحق للطالب اختيار اللغة الرومانية أو لغة أجنبية أخرى تحددها الجامعة التي يقبل فيها.



ولمزيد من المعلومات حول المنح الدراسية ولتقديم الطلبات وتحميل الأوراق المطلوبة بإمكان الطلبة الدخول الى الرابط التالي:



https://scholarships.studyinromania.gov.ro



ملاحظات:

• الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 1 / 3 / 2023. وفي حال قبول الطالب سيتم تبليغه من خلال ارسال رسالة على المنصة وإلى البريد الالكتروني الخاص بالطالب.



• للاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities



• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.