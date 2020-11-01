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الأحد، 01-11-2020 07:34 م

التعليم العالي: لا تهاون في أي مخالفات تصدر عن مكاتب الخدمات الجامعية

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها استقبلت عدداً من الشكاوى التي تقدم بها طلبة ضد مكاتب خدمات جامعية مرخصة.
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وأضافت الوزارة، اليوم الأحد، أنها لن تتهاون في أي مخالفات يرتكبها أي من هذه المكاتب، مؤكدةً أنها وفي حال تلقيها أي شكوى من أي طالب فإنها ستتخذ جميع الإجراءات التي ينص عليها نظام وتعليمات مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي والتي تصل إلى حد إنذار المكتب أو إلغاء ترخيصه بصورة مؤقتة أو نهائية. كما يحق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب هذا النظام والتعليمات مصادرة الكفالة التي تقدم بها المكتب كلياً أو جزئياً شريطة أن يرفق الطالب مع الشكوى أي وثائق تدعمها.

على صعيد آخر، حذرت الوزارة جميع الطلبة وذويهم من التعامل مع أي جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة يقومون بتأمين قبولات جامعية للدراسة خارج الأردن سواءً من خلال الإعلانات أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة من قبلها تنحصر فقط بالمكاتب المدرجة ضمن القائمة المعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، حيث يمكن لكل طالب التعرف على هذه المكاتب، وعناوينها الرسمية، وأرقام هواتفها المعتمدة من خلال الدخول إلى الرابط الآتي: http://mohe.gov.jo/ar/Pages/ServicesOffices.aspx. وأهابت الوزارة بالطلبة ضرورة توقيع عقود موثقة مع المكتب المعني في حال الاتفاق معه وتسديد مبالغ ماليه له، حيث أن هذه العقود تحفظ حق الطالب وتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الإخلال ببنود العقد من قبل المكتب.

 




 

 


 

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