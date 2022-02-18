الجمعة 18-02-2022
الوكيل الاخباري

21 وفاة و 12379 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

وزارة المياه تحذر من تطورات الحالة الجوية المتوقعة

هيئة تنشيط السياحة: رسائل إيجابية بعد إعلان إجراءات الحكومة التخفيفية

الصفدي يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

الأمن: العثور على جثة شاب مصاب بعيار ناري في مأدبا

الحكومة البريطانية تلغي التأشيرات الذهبية للمستثمرين الأجانب الأثرياء

الصحة العالمية: 6 دول افريقية تستطيع إنتاج لقاحات كورونا

الأسرة النيابية تعقد جلسة حول مقترح قانون الانتخاب

التعليم العالي : نحو 10 آلاف طالب قدموا للقبول الموحد حتى الخميس

صافرات الإنذار تدوي شمال أراضي العام 1948

الجمعة، 18-02-2022 01:03 م

التعليم العالي : نحو 10 آلاف طالب قدموا للقبول الموحد حتى الخميس

التعليم العالي٢


الوكيل الإخباري - أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، أنه لن يكون هناك أي تمديد لموعد تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2021 / 2022، والذي سينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم السبت.

اضافة اعلان


وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب لـ "المملكة"، إن عدد الطلبات التي جرى تقديمها حتى الخميس، وصل إلى نحو 10 آلاف طلب.


وبلغ عدد الطلبة الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في دورته التكميلية ويحق لهم تقديم طلبات للالتحاق بالجامعات الرسمية 31730 طالبا وطالبة وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاثنين.


وأوضح الخطيب، أن الطلبة الناجحين بمعدل يفوق 65% موزعين على "19718 ناجحا لأول مرة و12012 رفع معدل أو معيدا".


وأكد الخطيب أن نتائج القبول الموحد ستعلن قبل بدء تدريس الفصل الدراسي الثاني في الجامعات الأردنية الرسمية والمقرر الأحد في 27 شباط/فبراير الحالي.
وأعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق، بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لطلبة الدورة التكميلية للعام الجامعي 2021 / 2022 ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 / 2 / 2022 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 19 / 2 / 2022، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo).


ويقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فأكثر في الدورة التكميلية 2021 / 2022 فقط) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom).


 




 

 


 

إقرأ ايضا
إصابات

21 وفاة و 12379 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

مطر الوكيل

وزارة المياه تحذر من تطورات الحالة الجوية المتوقعة

بترا

هيئة تنشيط السياحة: رسائل إيجابية بعد إعلان إجراءات الحكومة التخفيفية

للل

الصفدي يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

فلوس

البنك المركزي يوضح حول مكرمة الـ100 دينار

النجار

النجار: إقامة أسابيع ثقافية عربية ضمن مشروع إربد عاصمة للثقافة

أخبار متعلقة
620a8c5191530

"جو ليرن".. منصة حكومية جديدة تعليمية يستخدم بها الذكاء الاصطناعي

M63A1569

التعليم العالي: 31 ألف طالب يحق لهم تقديم طلبات الثلاثاء

M63A8342

التعليم العالي :بدء تقديم طلبات القبول الموحد الثلاثاء

M63A8346

بدء تقديم طلبات القبول الموحد الأسبوع القادم

نجاح

نسب النجاح في الامتحان التكميلي لعام 2021

وزارة التربية والتعليم

رسالة من وزارة التربية قبيل اعلان نتائج التوجيهي