التعليم العالي : نحو 10 آلاف طالب قدموا للقبول الموحد حتى الخميس

الوكيل الإخباري - أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، أنه لن يكون هناك أي تمديد لموعد تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2021 / 2022، والذي سينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم السبت.

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وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب لـ "المملكة"، إن عدد الطلبات التي جرى تقديمها حتى الخميس، وصل إلى نحو 10 آلاف طلب.



وبلغ عدد الطلبة الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في دورته التكميلية ويحق لهم تقديم طلبات للالتحاق بالجامعات الرسمية 31730 طالبا وطالبة وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاثنين.



وأوضح الخطيب، أن الطلبة الناجحين بمعدل يفوق 65% موزعين على "19718 ناجحا لأول مرة و12012 رفع معدل أو معيدا".



وأكد الخطيب أن نتائج القبول الموحد ستعلن قبل بدء تدريس الفصل الدراسي الثاني في الجامعات الأردنية الرسمية والمقرر الأحد في 27 شباط/فبراير الحالي.

وأعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق، بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لطلبة الدورة التكميلية للعام الجامعي 2021 / 2022 ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 / 2 / 2022 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 19 / 2 / 2022، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo).



ويقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فأكثر في الدورة التكميلية 2021 / 2022 فقط) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom).

