التكسي الأصفر يطالب بعدم ترخيص شركات نقل ذكي جديدة

الوكيل الإخباري - طالب نقيب أصحاب سيارات التكسي الأصفر أحمد أبو حيدر بعدم ترخيص شركات تطبيقات النقل الذكية غير المرخصة.

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وقال أبو حيدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن القطاع تضرر بسبب وجود نحو 30 شركة نقل غير مرخصة بواسطة التطبيقات.

وأضاف أن حجم المركبات العاملة في القطاع تتجاوز 27 ألف مركبة تعمل على التكسي والسرفيس ومكاتب السفريات، معظمها متضررة ومتعثرة.

وأشار أبو حيدر إلى وجود تطبيق ذكي خاص بالتكسي تحت مظلة النقابة وتم ترخيص نحو 2000 مركبة تابعة لـ28 مكتب تكسي.

ودعا إلى تذليل الصعوبات التي تواجه التطبيق ومعاملته مثل تطبيقات شركات النقل العاملة في القطاع.

وبيّن أن حجم الاستثمار في القطاع تراجع إلى نصف مليار دينار بعد أن كان نحو مليار دينار وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتغول شركات النقل غير المرخصة على عمل مركبات التكسي.

وتتجه الحكومة لفتح الباب أمام ترخيص المزيد من شركات تطبيقات النقل الذكية، وخفض قيمة رسوم الترخيص أو التجديد السنوية لها، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".



ونقلت عن مصدر مطلع، نهاية تشرين ثاني الماضي، أن هيئة تنظيم النقل البري تدرس قرارات تتعلق بحماية نمط التكسي الأصفر والعاملين فيه من خلال ضمان طرح خدماتهم عبر التطبيقات الذكية بـ "أسعار مميزة"، إضافة إلى "إيجاد تطبيق خاص بالتكسي الأصفر، وضمان عقود عمل عادلة لسائقي التكسي الأصفر، وشمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي".



وكشف المصدر عن أن "هيئة النقل تبحث فنيا مع عدد من الجهات المحلية حجب تطبيقات النقل الذكية غير المرخصة، مع تشديد الرقابة عليها، وحجز وتغريم المركبات العاملة تحت مظلتها".