التلهوني يقترح حلولا لمشكلة التوقيف في المطار

الوكيل الإخباري - قدم وزير العدل السابق بسام التلهوني، اقتراحاته حول توقيف بعض النواب في المطارات أثناء عطلة العيد بسبب انشغال ذمتهم المالية بمطالبات للخزينة العامة.

اضافة اعلان



وقال التلهوني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سمعت وقرأت العديد من شكاوي وملاحظات من النواب والمواطنين عن توقيفهم في المطارات اثناء عطلة العيد بسبب انشغال ذمتهم المالية بمطالبات للخزينة العامة ، أتمنى حل هذه المشكلة بذات الطريقة التي قمت بها عندما كنت وزيراً للعدل في عام 2014".



ومن الحلول التي قدمها التلهوني:



– الربط الإلكتروني



– تخصيص محاسبين في المطار على مدار الساعة لقبض المبالغ المستحقة مهما بلغت وتزويدهم بماكينات للقبض عن طريق الفيزا

– عمل تطبيق الكتروني يوضح المبالغ والقضايا المسجلة على المواطنين وكان كل ذلك بالتعاون مع الأمن العام. متمنياً من الجهات ذات العلاقة أن تقوم بذات الشيء تسهيلاً على المواطنين وحفظاً لكرامتهم. الحلول الإدارية في كثير من الأحيان تأتي بسيطة وبأقل التكاليف.