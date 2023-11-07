التنمية الاجتماعية تطلق 20 خدمة إلكترونية

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، 20 خدمةً إلكترونية أساسية جديدة على بوابتها الإلكترونية ضمن المرحلة الأولى، إضافة إلى الخدمات المتوفرة سابقًا.

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وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إن الهدف من إطلاق الخدمات التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، بما ينسجم مع إستراتيجية الوزارة في تجويد خدماتها والتحول الرقمي.



وأوضحت أن المرحلة الأولى التي تضم 20 خدمة إلكترونية موجهة للمواطنين، بينما المرحلة الثانية والتي ستشمل 37 خدمة إلكترونية تستهدف المؤسسات والجمعيات، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة التغذية الراجعة حول الخدمات التي أطلقت الوزارة؛ لتطويرها مستقبلًا.



وشددت على أن بوابة الخدمات الالكترونية تمتاز بسهولة الوصول والاستخدام من جهة، ومواكبة للتطورات التكنولوجية من جهة أخرى، مشيدة بجهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودعمهم الفني والتقني الكبير.



من جهته، أكّد ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، خلال إطلاق الخدمات، أن إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية اليوم يأتي في إطار الجهود المبذولة لتبسيط وتسريع الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021-2025، وخطة تحديث القطاع العام والشمول الرقمي والتي نسعى من خلالها وبالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية الى الوصول الى أتمتة 100 بالمئة من الخدمات الحكومية في نهاية عام 2025.