الفراية: توفير كل مقومات الدعم للقطاع السياحي في الأردن

الوكيل الإخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفراية مع رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس بريزات الواقع السياحي في مدينة البترا.

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وأكد الفراية، بحضور عدد من أعضاء مجلس مفوضي السلطة، دور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني، وضرورة توفير كل مقومات الدعم لهذا القطاع، وتهيئة البيئة السياحية الجاذبة للسياح والاستثمارات السياحية في المنطقة، مشيرا إلى دور السلطة في هذا المجال لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.



وأشاد الفراية بجهود سلطة إقليم البترا وما تقوم به من جهود كبيرة في الجانب التنظيمي والتشريعي وتنويع المنتج السياحي، ودور أبناء المنطقة في العملية السياحية وتوفير كل مقوماتها، وصولا إلى تعزيز دور السياحة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.



بدوره، عرض بريزات جهود السلطة في توفير البنية التحتية والفوقية، بما يلبي متطلبات العملية السياحية واحتياجات المواطنين، وتعزيز أهمية البترا كوجهة رئيسة للمجموعات السياحية في المنطقة، مؤكدا أن الحركة السياحية في البترا تشهد نموا كبيرا في أعداد الزوار ليتجاوز العدد للعام الحالي مليون زائر مع نهاية شهر تشرين الأول الجاري.



وأشار بريزات إلى التعاون بين سلطة إقليم البترا والمؤسسات الرسمية والأهلية في المنطقة لخدمة العملية السياحية، وتوفير متطلباتها، والحفاظ كذلك على خصوصية الموقع الاثري.



ولفت إلى الاستثمارات السياحية المتنامية في المنطقة، وما تشهده من خلال بناء المزيد من الفنادق لزيادة الغرف الفندقية والطاقة الاستيعابية.