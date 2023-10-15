مشروع لإنتاج تقنية "الشرنقة" الزراعية في الكرك

الوكيل الإخباري - وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، اليوم الأحد، اتفاقية استثمار لإقامة مصنع سيتخصص باستخدام تقنية "الشرنقة" في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك، ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

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ووقع الاتفاقية عن شركة المدن الصناعية مديرها العام عمر جويعد، وعن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مديرها العام فادي الناصر.



ووفقا الاتفاقية سيخصص المصنع باستخدام تقنية الشرنقة وهي من التقنيات الموفرة لمياه الري، وصديقة للبيئة لا سيما أنها قابلة للتحلل في التربة بعد فترة معينة.



وقال جويعد، إن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات وقعتها الشركة لاستثمارات زراعية أردنية، استفادت من مشروع تحفيز الصناعات الزراعية، متوقعا أن يوفر هذا المشروع قرابة 20 فرصة عمل.



وجدد جويعد الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الحوافز الاستثمارية الممنوحة في مدينة الحسين الصناعية بمحافظة الكرك، خاصة حوافز مشروع دعم الصناعات الزراعية أو الحوافز الممنوحة لأسعار الطاقة وكلف المناولة وشمول الاستثمارات ببرنامج الفروع الإنتاجية بما يخفف على الصناعيين من كلف الإنتاج.



من جانبه قال الناصر، إن المصنع الجديد للشرنقة في مدينة الحسين الصناعية سيكون محطة رائدة للابتكار الزراعي، وسيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي.



وأشار إلى أهمية تقنية الشرنقة في تحسين كفاءة استهلاك المياه والحفاظ على البيئة، مؤكدا التزام الجمعية بتشجيع المشاريع الزراعية المستدامة، وتوفير الحوافز الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية.



ووفقا لبيان مشترك فإن المصنع سيستفيد من حوافز استثمارية تقدمها شركة المدن الصناعية وفي مقدمتها حوافز خاصة بالاستثمارات الزراعية القائمة في المدن الصناعية وفقا لاتفاقية الشراكة الموقعة بينها وبين ووزارة الزراعة مطلع هذا العام، وحوافز منحها مجلس الوزراء للاستثمارات في مدينة الحسين الصناعية وفي مقدمتها خصومات على فاتورة الكهرباء بنسبة 75بالمئة لأول سنتين، و50 بالمئة للسنة الثالثة والرابعة، و25 بالمئة للسنة الخامسة، وشمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية ودعم كلف المناولة للبضائع المصنعة في المدينة بميناء حاويات العقبة.