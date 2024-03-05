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الثلاثاء، 05-03-2024 10:37 ص

التنمية توضح حول دوام الحضانات في رمضان

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن تحديد ساعات عمل الحضانات خلال شهر رمضان يتم بناء على التنسيق بين الأهالي وإدارة الحضانة، وذلك وفقاً لمتطلبات العمل لدى الأهالي.اضافة اعلان


وبينت الوزارة اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" انه اذا كان ذهاب الأهل الى العمل مبكرا فالحضانة ملزمة بالدوام المبكر، ويمكن للحضانة التنسيق مع المربيات لتحديد برنامج مناوبات يتناسب مع عدد الأطفال.

وأكدت الوزارة أن زيادة ساعات دوام الحضانة يتطلب توفير عدد كافٍ من المشرفات والمربيات لضمان رعاية الأطفال، خاصة حديثي الولادة.

وأشارت الوزارة  ان الحضانات هي قطاع خاص وتخضع لقرارات منفصلة، لكل حضانة بشكل منفرد، حسب ادراتها ومتطلبات عمل الأهل بتنسيق مسبق بين الطرفين.

 




 

 


 

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