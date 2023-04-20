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الخميس، 20-04-2023 11:28 م

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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الوكيل الاخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اليوم الخميس، وثيقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، تتضمن الصفحتان الأولى والرابعة من العدد 1140 من جريدة الأردن الصادر بتاريخ 27 آب 1946، وتبينان مراسمَ الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأوضح المركز في بيانه، أن هذه المراسم تبدأُ بتأدية الملك صلاة العيد في الجامع الحسيني الكبير، وتنتهي بتقبُّلِهِ التهاني في القصر الملكي.

وعرضت الصفحة الأولى صورًا لعدد من الملوك والرؤساء العرب، هم: الملك عبدالله الأول، والملك عبد العزيز آل سعود، والملك فاروق، والإمام يحيى، والأمير عبد الإله، والرئيس بشارة الخوري، والرئيس شكري القوتلي.

وتضمنت افتتاحية العدد تهنئة جريدة الأردن للملك عبدالله الأول بحلول عيد الفطر المبارك، مُتَمَنِّيَةً أن يعيده عليه وعلى ملوك العرب وأمرائهم وهم يعملون لرفع مستوى العرب السياسي والاجتماعي إلى الذروة التي يرغبون فيها لهم.

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