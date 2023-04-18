"أوقاف إربد الأولى" تعقد مجلسها العلمي الرابع

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف إربد الأولى، اليوم الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الرابع خلال شهر رمضان المبارك بعنوان: "وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني- الإمام النووي"، بحضور مندوب المحافظ عمر القضاة، ومدير أوقاف إربد الأولى عمر الحموري.



وتناول إمام المسجد الهاشمي في إربد محمد طلافحة بالمجلس، الذي أقيم في صحن مسجد إربد الكبير، حياة العالم الورع الإمام النووي وسيرته ونشأته ومؤلفاته ودوره المهم في إثراء وتفسير العلوم الشرعية.

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