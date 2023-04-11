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الثلاثاء، 11-04-2023 10:03 م

"أوقاف إربد الأولى" تعقد مجلسها العلمي الثالث

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف إربد الأولى، اليوم الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الثالث خلال شهر رمضان المبارك بعنوان: "وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني- الحافظ السيوطي"، بحضور مندوب المحافظ عمر القضاة، ومدير أوقاف إربد الأولى عمر الحموري.

واستذكر الواعظ والمدرس في كرسي الإمام السيوطي في المسجد الحسيني الشيخ عبد الرحمن عمورة في المجلس الذي أقيم في صحن مسجد إربد الكبير العالم الورع الأمام الحافظ السيوطي وسيرته ونشأته ودوره المهم في إثراء وتفسير العلوم الشرعية.

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