الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية

إطلاق صاروخين من غزة تجاه “مستوطنات الغلاف”

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

20 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

رمضان 29 يوماً وهذا موعد العيد فلكياً

الأمم المتحدة تستنكر اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال

جرش :كريشان يؤكد الدور الحيوي والمهم لعمال الوطن

الكويت تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

الأربعاء، 05-04-2023 10:34 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

w


الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، قيادة الحرس الملكي الخاص، وكان في استقباله قائد الحرس العقيد الركن موسى هارون النصرات.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد الحرس عن المهام والواجبات التي تقوم بها مرتبات الحرس الملكي الخاص وآلية تنفيذها للواجبات الأمنية المطلوبة منها وعن سير الأمور العملياتية والتدريبية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

جرش :كريشان يؤكد الدور الحيوي والمهم لعمال الوطن

e

الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

3202318163543982148619

مطالب بتأجيل أقساط القروض لشهر نيسان

120235203333764669059

هام من السير للسائقين

main_image642da7d7b0638

تشييع جثمان الملازم المعتز بالله الصعوب

image (10)

محاضرة في الأغوار الشمالية حول فضائل رمضان

أخبار متعلقة
420231038311691768

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله بالكرك