رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، قيادة الحرس الملكي الخاص، وكان في استقباله قائد الحرس العقيد الركن موسى هارون النصرات.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد الحرس عن المهام والواجبات التي تقوم بها مرتبات الحرس الملكي الخاص وآلية تنفيذها للواجبات الأمنية المطلوبة منها وعن سير الأمور العملياتية والتدريبية.

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