التوثيق الملكي يعرض وثيقة لتدريس العلوم الزراعية

الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اليوم الاثنين، وثيقة عثمانية، تتضمن كتابا أرسلته وزارة الداخلية في 6 شباط من عام 1900 إلى وزارة المعارف ووزارة الغابات والمعادن، تطلب فيه تدريس العلوم الزراعية من الناحيتين العملية والنظرية في المدرسة الإعدادية الكائنة في الكرك.

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ويهدف هذا الطلب حسب بيان المركز، إلى تمتّع أطفال العشائر البدوية في سنجق الكرك بنعمة التعليم والثقافة، وجنيهم الثمرات الفعلية للإصلاحات الجارية هناك، وتطوير الزراعة فيها.



وبين المركز أنه ترتب على ذلك طلب ولاية سورية تعيين أحد خريجي مدرسة (حلقة لي) الزراعية في إسطنبول معلمًا للمدرسة المذكورة أعلاه، وحدّدت الولاية مقدار الراتب الذي يتقاضاه ومصادر تغطيته.



يشار إلى أن هذه الوثيقة من محفوظات الأرشيف التركي والمنشورة في كتاب "الأردن من خلال وثائق الأرشيف العثماني" الصادر عن مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، بالتعاون مع مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا).