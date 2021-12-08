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الأربعاء، 08-12-2021 01:50 م

الثقافة لـ الوكيل: تحاورنا مع "الثقافة الفلسطينية" بشأن فيلم أميرة

وزارة الثقافة3


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
قال أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري إن وزارة الثقافة الفلسطينية تواصلت مع وزارة الثقافة الأردنية حول فيلم "أميرة" منوها أنه لم يتم الاتفاق على أي قرار واقتصر التواصل على الحوار بشأن الحدث.  

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ونفى البراري اليوم الاربعاء لـ " الوكيل الإخباري"، صدور قرار من الوزيرة هيفاء النجار فيما يخص منع عرض فيلم "أميرة".


ونوه أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع والهيئة الملكية للأفلام هما الجهتان المختصتان في اتخاذ القرار حول فيلم "أميرة " .


وكان قد تداول النشطاء وسم #اسحبوا_فيلم_أميرة عبر تويتر في المملكة معبرين أن الفيلم إساءة إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.


 




 

 


 

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