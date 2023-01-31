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الثلاثاء، 31-01-2023 11:48 ص

الجازي: 84.2 مليون دينار موازنة رئاسة الوزراء للعام الحالي

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي أن موازنة الرئاسة لعام 2023 بلغت 84 مليونا و268 ألف دينار.

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وقال الجازي خلال مناقشة موازنة الرئاسة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد مخصصات لوزارة الاتصال الحكومي ودعم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وأضاف أنه تم رصد مبلغ 2 مليون دينار من أجل دراسات مشروع المدينة الجديدة المنوي إنشاؤها في الأردن.

وبيّن أنه تم استحداث مشروع جديد ضمن مشاريع تحديث القطاع العام وهو مشروع خارطة تحديث القطاع العام بمبلغ 45 مليون دينار.

 




 

 


 

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