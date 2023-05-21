الجامعة الأردنية تحتفي باليوم العالمي للمتاحف

الوكيل الاخباري - نظمت كلية الآثار والسياحة في الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف الثامن عشر من أيار من كل عام، وفق منظمة المتاحف العالمية.



وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور سلامة نعيمات، لدى افتتاحه فعاليات الحفل مندوبا عن الرئيس، إن الجامعة تولي دعم الممارسات التعليمية ذات الجانب التطبيقي أهمية بالغة، وتنظر إلى متحفي الجامعة على أنهما علمان بارزان، باعتبارهما مأوى لحفظ الكنوز وملاذ للإبداع والتأمل، يزخران بالتراث على مر العصور.

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