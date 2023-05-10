الداوود: اتحاد البريد العالمي يشيد بتجربة الشمول المالي في الأردن

الوكيل الاخباري - أشاد الاتحاد البريدي العالمي خلال اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي المنعقدة حالياً في العاصمة السويسرية- بيرن، بالتجربة الأردنية في مجال الاشتمال المالي كنموذج متميز.



وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، اليوم الأربعاء، قال رئيس مجلس إدارة البريد الأردني، سامي الداوود، الذي ترأس وفد الأردن إلى اجتماعات الاتحاد، إن الاتحاد اعتبر المشروع الذي نفذه البريد الأردني، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، والمتضمن توفير الحلول الإلكترونية الخاصة بإصدار بطاقات إلكترونية مسبقة الدفع يمكن استخدامها في الأردن عبر جميع شبكات الصراف الآلي ونقاط البيع لجميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية، نموذجاً يحتذى به بسبب تسهيله الوقت والجهد والعناء على المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية في مجال حصولهم على مخصصاتهم المالية من أقرب مكان بدلاً من الحضور الى المكاتب البريدية.



وقدم الداوود الشكر باسم الأردن إلى مكتب اتحاد البريد العالمي على المساعدة المالية والتقنية التي قدمها المكتب للبريد من أجل إطلاق هذا المشروع الذي انعكست آثاره على شريحة من المجتمع غير مخدومة بالخدمات المالية، إضافة إلى أن هذه التجربة عززت الخدمات المالية الرقمية بما يسهم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية الاشتمال المالي في المملكة.

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