الجامعة الأردنية تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا

الوكيل الاخباري-
أعلنت كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، أسماء المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا (الدكتوراه والماجستير) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023.اضافة اعلان
وقالت الكلية، إن بعض التخصصات لم يتم الإعلان عنها لعدم اكتمال العدد بها، وفي حال عدم اكتمال عدد المسجلين في البرنامج، للجامعة الحق في إيقاف التسجيل وإلغاء قبول المسجلين به دون اي مسؤولية قانونية على الجامعة.
أولاً: على كافة المرشحين احضار الوثائق التالية مصدقة حسب الاصول خلال فترة التسجيل:
1. صورة مصدقة عن كشف الشهادة الثانوية (التوجيهي) او ما يعادلها
2. صورة مصدقة عن المصدقة الجامعية الأولى (البكالوريوس/ الليسانس)
3. صورة مصدقة عن مصدقة الدبلوم (ان وجدت)
4. صورة مصدقة عن المصدقة الجامعية الثانية (الماجستير)/ لطلبة الدكتوراه
5. صورة مصدقة عن كشوف علامات السنوات الدراسية في البكالوريوس والدبلوم والماجستير
6. معادلة شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشهادات الصادرة عن الجامعات الاجنبية والعربية الرسمية
7. وثيقة تبين حصول الطالب على امتحان اللغة الاجنبية
8. صورة شخصية واحدة
9. صورة مصدقة عن شهادة الولادة حديثة وعليها الرقم الوطني
10. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية
11. عدم ممانعة للدراسة للطلبة الذين يعملون في مؤسسات رسمية او حكومية او اية جهات اخرى تشترط حصول منتسبيها على الموافقة المسبقة للدراسة بما في ذلك العاملين في الجامعة الأردنية ومستشفى الجامعة
جميع الوثائق اعلاه مصدقة حسب الاصول
ثانياً: مواعيد التسجيل:
على الطلبة المرشحين للقبول مراجعة وحدة القبول والتسجيل/ مسجل الدراسات العليا من الساعة العاشرة ولغاية الثالثة بعد الظهر،علماً بأن عملية الدفع خلال 48 ساعة وفي حال عدم الدفع خلال المدة المقررة يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في المقعد)
ثالثاً: مواعيد التسجيل على النحو التالي:
السبت 14/1/2023 كلية العلوم التربوية، كلية علوم الرياضة
كلية الآداب، الأثنين 16/1/2023 كلية العلوم،كلية الهندسة،كلية الاعمال،كلية الطب الثلاثاء 17/1/2023 كلية اللغات الاجنبية، كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، كلية الامير حسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية
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