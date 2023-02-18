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السبت، 18-02-2023 11:14 ص

الجامعة الأردنية تهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

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الوكيل الإخباري- هنأ رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، باسمه واسم أسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، بحلول ذكرى الإسراء والمعراج، هذه الليلة التي شكلت علامة فارقة في حياة الأمة الإسلامية وبداية انطلقت معها دعوة الإسلام بوصفها قوة تضيء بنورها آفاق الأرض وعنان السماء.اضافة اعلان


وقال عبيدات في هذه المناسبة إن ذكرى الإسراء والمعراج مناسبة تتجلى فيها المعاني العظيمة والدروس والعبر المستفادة التي تجسد أعظم المعجزات في رسالة وسيرة المصطفى النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، كما نستذكر فيها الإعمار الهاشمي للمسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.

وبهذه المناسبة توجَّه عبيدات بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على أردننا الغالي وجامعتنا الأردنية والأمة العربية والإسلامية أعوامًا عديدة، تنعم بالأمن والأمان، وأن يحفظ وطننا الغالي وينعم عليه بالاستقرار والرخاء.

 




 

 


 

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