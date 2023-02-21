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الثلاثاء، 21-02-2023 04:11 م

الجامعة الأردنية والسفارة الأسترالية تبحثان التعاون

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الوكيل الاخباري- بحث رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، اليوم الثلاثاء، مع السفير الأسترالي في عمان، بيرنارد لينش، سبل التعاون الأكاديمي والثقافي، وإمكانية استقبال طلبة من جامعات أسترالية لدراسة اللغة العربية في الأردنية.

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وقدم عبيدات، بحضور مدير وحدة البرنامج الدولي والخريجين والتسويق الدكتور زيد عبيدات، لمحة عن خطط الجامعة لتطوير برامجها، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على تسليح الطلبة بالمهارات والمعارف والسمات الشخصية التي تؤهلهم للنجاح في سوق العمل والمهن التي يختارونها.


من جهته، أشاد لينش بالمستوى المرموق الذي تتمتع به الجامعة بين نظيراتها في المنطقة، وأهدى الجامعة كتابا من إصدار السفارة يوثق تاريخ العلاقات بين الأردن وأستراليا.

 

 




 

 


 

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