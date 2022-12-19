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الإثنين، 19-12-2022 02:59 م

الجامعة الهاشمية تنعى شهداء الوطن

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الوكيل الاخباري- ينعى رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون وأسرة الجامعة من الأكاديميين والإداريين والطلبة، شهداء الوطن الذي ارتقوا صباح اليوم إلى العلياء وقد رووا بدمهم الطاهر ثرى هذا الوطن الطهور.

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  ويتقدم ببالغ التعازي والمواساة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ولذوي الشهداء، وأجهزتنا الأمينة الباسلة، سائلين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان. 


 حمى الله الأردن الذي سيبقى سدا منيعا أمام كل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره ولن تزيدنا هذه الحوادث إلا صلابة وقوة.


 




 

 


 

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