الجبور يلتقي مدراء الدور الايوائية الحكومية في وزارة التنمية الاجتماعية

الوكيل الإخباري- بحث مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية للحماية والرعاية محمود الجبور مع مدراء الدور الايوائية الحكومية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية شؤون المراكز من كافة الجوانب بهدف تمكين تلك المؤسسات ورفع قدراتها وتذليل التحديات التي تواجهها.

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وأكد الجبور في بداية لقاءه بحضور مساعد امين عام وزارة التنمية الاجتماعية للمحافظات عامر حياصات على اهتمام وحرص وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح بالفئات المنتفعة من خدمات هذه الدور، وعلى ضرورة تلبية كافة الاحتياجات لتقديم الخدمة الاجتماعية الفضلى والمثلى للمنتفعين، اذ جاء هذا اللقاء بناء على مخرجات اللقاءات التي عقدها الوزير في الشهر الماضي مع مدراء مديريات الوحدات الادارية في المملكة.



بدوره أشار حياصات إلى ضرورة تكاملية تقديم الخدمات ما بين كافة الوحدات الادارية، مبينا ان طبيعة الخدمة الاجتماعية هي ذات طابع انساني بالدرجة الاولى وعلينا المضي قدما نحو رفع جاهزية الكوادر البشرية والبنى التحتية وصولا الى تقديم أجود الخدمات الاجتماعية في هذه المراكز.







