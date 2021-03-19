الجرائم الالكترونية : نحذر من سرقة حسابات انستغرام بطرق احتيالية

الوكيل الاخباري - تعاملت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية مع عدد من حالات سرقة حسابات الانستغرام و خرق الخصوصية من خلال رسالة وهمية تنتحل صفة شركة الانستغرام وتوهم المستخدم بانه سيتم اغلاق حسابه نظرا لمخالفته سياسة الشركة من حقوق الملكية او انتهاك الخصوصية ويوجهه للدخول الى رابط يتم من خلاله سرقة الحساب ومعلومات المستخدم .

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وقالت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية " نحذر الاخوة المواطنين والمقيمين من التفاعل مع اي رسالة تصل على حساب الانستغرام بنفس الاسلوب او الدخول لاي روابط مشبوهه وعدم اعطاء الاخرين اسم المستخدم وكلمة المرور .



