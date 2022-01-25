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الثلاثاء، 25-01-2022 12:34 م

الجزيرة تستضيف الأمير علي بن الحسين

علا-الفارس-والأمير-علي-بن-الحسين


الوكيل الإخباري - تستضيف قناة الجزيرة، مساء يوم الجمعة المقبل، في حلقة جديدة من برنامج "الجانب الآخر"، سمو الأمير علي بن الحسين.

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وتتناول حلقة "الجانب الآخر" الذي تقدمه الإعلامية عُلا الفارس. نشأة سموه الأولى، ومحطات في حياته.


ويتحدث سموه عن مسيرته الرياضية، التي بدأت منذ شبابه، وتجربة ترشح سموه لرئاسة انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في العام 2015.


ويتطرق سموه إلى تأسيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وطبيعة عمل المركز، وآليات إدارته لعدد من الأزمات، ومساهماته على الصعيد الإقليمي والدولي.


وتقوم حلقات "الجانب الآخر" على مزج النمط الحواري في المقابلات بأسلوب الفيلم الوثائقي وجمالياته، على نحو يكسر رتابة وجمود اللقاء، ليخرجه من دائرة القوالب التقليدية في مقابلة الشخصيات العامة، عبر تنويع أماكن التصوير، مع التركيز على الفضاءات المفتوحة، ومعالجة السرد تحريريا وبصريا بشكل إبداعي.


وتركز الإعلامية علا الفارس في حلقات البرنامج على الشخصيات العالمية الوازنة، من أجل مقابلتها، ومناقشة أبرز القضايا التي تهم الرأي العام.


تجدر الإشارة أن بث الحلقة سيكون يوم الجمعة المقبل في الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة على قناة الجزيرة.

 




 

 


 

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