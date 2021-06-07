الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأميرة سلمى تفتتح مركز تدريب المرأة العسكرية

تنظيم نشاطات شبابية توعوية في جرش

شرطة الكرك تطلق حملة نحو صيف آمن

الانتهاء من مشروع بيت الشباب نهاية العام الحالي

مركز جديد لإعطاء لقاح كورونا في كلية رفيدة

الإثنين، 07-06-2021 10:28 ص

الجمارك : إحباط تهريب ألعاب نارية

الجمارك


الوكيل الإخباري - تمكنت الكوادر الجمركية العاملة في مديرية جمرك العقبة من ضبط حاوية تحتوي على العاب نارية ومسدسات خرز وقد تم التصريح على بعض محتوياتها (أثاث منزلي).

اضافة اعلان

وتجدر الاشارة انه تم التحفظ على المضبوطات لدى مركز جمرك العقبة وإحالة القضية إلى مدعي عام الجمارك لاستكمال الإجراءات اللازمة بحق المخالفين حسب القوانين والأنظمة النافذة.


وتأتي هذه الجهود من خلال حرص كوادر الجمارك في كافة مواقعها على مكافحة التهريب بشتى أنواعه ومساهمتهم الفعالة في المحافظة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة حيث أن الألعاب النارية لها أثر سلبي على السلامة العامة لمستخدميها وتعتبر من البضائع الممنوعة .


علماً بأنه يحضر استيراد الألعاب النارية والمواد الخطرة استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الخصوص والتي من شأنها أن تؤدي بالضرر على المجتمع والصحة والسلامة العامة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
خارجية

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

620213171748364509265

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

fff

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

620215174438407463270

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

520213117418689272307

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1

الأميرة سلمى تفتتح مركز تدريب المرأة العسكرية