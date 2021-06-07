الجمارك : إحباط تهريب ألعاب نارية

الوكيل الإخباري - تمكنت الكوادر الجمركية العاملة في مديرية جمرك العقبة من ضبط حاوية تحتوي على العاب نارية ومسدسات خرز وقد تم التصريح على بعض محتوياتها (أثاث منزلي).

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وتجدر الاشارة انه تم التحفظ على المضبوطات لدى مركز جمرك العقبة وإحالة القضية إلى مدعي عام الجمارك لاستكمال الإجراءات اللازمة بحق المخالفين حسب القوانين والأنظمة النافذة.



وتأتي هذه الجهود من خلال حرص كوادر الجمارك في كافة مواقعها على مكافحة التهريب بشتى أنواعه ومساهمتهم الفعالة في المحافظة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة حيث أن الألعاب النارية لها أثر سلبي على السلامة العامة لمستخدميها وتعتبر من البضائع الممنوعة .



علماً بأنه يحضر استيراد الألعاب النارية والمواد الخطرة استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الخصوص والتي من شأنها أن تؤدي بالضرر على المجتمع والصحة والسلامة العامة.

