تحذير مهم من الجمارك للأردنيين

الوكيل الإخباري

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- جددت دائرة الجمارك الأردنية، تحذيراتها لمتلقي خدماتها وجميع المواطنين من الروابط الوهمية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أو المستلمة من تطبيقات الرسائل أو غيرها من البرامج الإلكترونية، والتي تستهدف سرقة البيانات والاحتيال الإلكتروني عند الدخول إليها.ودعت الدائرة المواطنين إلى ضرورة التأكّد من صحة هذه الروابط ومعلوماتها ومصدرها لوجود الكثير من الروابط والرسائل الوهمية ومنتحلي الشخصيات الوظيفية لإيهام المستقبل بأنها صادرة عن دائرة الجمارك.وأهابت دائرة الجمارك الأردنية جميع المواطنين بعدم الدخول لمثل تلك الروابط أو التعامل بها والانقياد لتلك الشخصيات الوهمية لتجنب الوقوع ضحية لأي نوع من الاحتيال أو السرقة الإلكترونية، وأن جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من الدائرة مبينة على موقعها الرسمي ولا تتطلب مثل هذه المعلومات.