الجمارك: بدء العد التنازلي لإلزامية تطبيق النظام الإلكتروني للموافقات المسبقة

الوكيل الاخباري- أنهت دائرة الجمارك الأردنية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء مرحلة إلزامية تطبيق نظام الموافقات المسبقة الالكتروني . ودعت الجمارك السادة المستوردون إلى ضرورة المبادرة بإستصدار رخص الاستيراد إلكترونيا تمهيداً لبدء التطبيق الإلزامي لنظام الموافقات المسبقة إلكترونيا إعتبارا من الاول من أيار القادم حيث سيتم استقبال وتنظيم البيانات الجمركية والموافقات اللازمة لها إلكترونيا فقط .

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وكانت دائرة الجمارك الأردنية قد أطلقت نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني في وقت سابق من هذا العام بالاضافة الى تفعيل 45 خدمة إلكترونية متعلقة بالنظام لتسهيل عمليات التجارة والتخليص على البضائع. وتهيب الجمارك الاردنية بالإخوة المستوردين ضرورة تجديد الرخص الصادرة ورقيا من الجهات الحكومية (مؤسسة الغذاء والدواء ،المواصفات والمقاييس ،وزارة الزراعة ،وزارة البيئة ) بالإضافة الى الجمارك الاردنية واستبدالها برخص الكترونية لتسهيل اجراءات التخليص على البضائع التي سيتم استيرادها بعد 1/ 5/ 2024 ولما يتميز به النظام من توفير الوقت والجهد والكلفة عليهم من خلال ربط تلك الموافقات الالكترونية على البيانات الجمركية بعدد من الجهات الحكومية المعنية بالموافقات وإمكانية إنجاز البيانات مسبقا قبل الوصول وبشكل متزامن والكتروني.



وتسعى دائرة الجمارك الاردنية ومن خلال المشاريع التي اطلقتها وكان آخرها مشروع الموافقات المسبقة والرخص الاردني، ومن قبل ، مشاريع النافذة الوطنية ، ودمج الجهات الرقابية الحكومية تحت مظلة دائرة الجمارك الاردنية، وكذلك مشروع القائمة الذهبية، وغيرها من المشاريع والاجراءات المؤتمتة والخدمات الالكترونية ، الى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين واحداث نقلة نوعية في قطاع التجارة من خلال توفير بيئة استثمارية تجارية أسرع وأبسط وأكثر شفافية وتبسيط إجراءات الموافقات على الإستيراد والتصدير عن طريق المعاملات الإلكترونية وتقليل زمن المعالجة وتوحيد التواصل بين الشركات والدوائر الحكومية المعنية.