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الخميس، 01-12-2022 12:01 م

الجمارك تدرج "الشركة الحديثة للقاحات البيطرية" ضمن برنامج القائمة الذهبية

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الوكيل الإخباري - أدرجت دائرة الجمارك "الشركة الحديثة للقاحات البيطرية" في برنامج القائمة الذهبية بعد أن انتهت لجنة تدقيق الالتزام من عمليات التدقيق الميداني وتقييم مدى الالتزام بالتشريعات والأنظمة الجمركية.

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وتم إدراج الشركة في القائمة بعد التحقق من مدى الالتزام بالمتطلبات الجمركية ومتطلبات الأمان وكذلك بعد الانتهاء من عمليات التدقيق على أنظمة العمل المتعلقة بالتجارة الخارجية الخاصة بإجراءات الاستيراد.


وأكد مدير عام الجمارك اللواء المهندس جلال القضاة خلال تسليمه شهادة القائمة الذهبية والدرع التقديري للشركة على أهمية هذا البرنامج الذي يرتكز علـى مفهـوم الشـراكة الحقيقيـة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص وتقديـم الخدمـة المتميـزة لقطاعـات المتعامليـن مـع الجمـارك الأردنيـة والتـي تشـمل شـركات الاسـتيراد والتصديـر والتخليـص والنقـل والمسـتودعات إضافـة إلى الشـركات المقامـة فـي المـدن الصناعيـة المؤهلة.


يذكر أن الشركة ستستفيد من التسهيلات الجمركية الممنوحة للشركات المدرجة على هذه القائمة.

 




 

 


 

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