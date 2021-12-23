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الخميس، 23-12-2021 04:12 م

الجمارك تدعو الشركات للاستفادة من برنامج القائمة الذهبية

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الوكيل الإخباري - دعا مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة الشركات التجارية والصناعية المستوردة والمصدرة كافة للاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها برنامج القائمة الذهبية والذي يهدف الى ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية بين الجمارك والقطاع الخاص على أساس من المسؤولية المشتركة والتعاون بروح الفريق الواحد للمساهمة في تحقيق الأهداف الرامية الى تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني من خلال تسهيل إجراءات انسياب البضائع المستوردة والمصدرة عبر الحدود في المراكز الجمركية المختلفة.اضافة اعلان


وقال القضاة إن برنامج القائمة الذهبية يعتبر من البرامج الريادية الذي يستخدم أساليب حديثة في العمل الجمركي والذي يعتمد بشكل أساسي على مبادئ أدارة المخاطر والالتزام الطوعي بالمتطلبات الجمركية ومعايير الأمان الدولية.

وأضاف ان من أبرز الأهداف التي يحققها برنامج القائمة الذهبية مساهمته بتشجيع انتقال السلع بشكل سهل وآمن، وتقليل التكاليف، من خلال تسهيل إجراءات التخليص على السلع في الحدود والمراكز الجمركية الوطنية والموانئ العالمية وكذلك تطبيق البرامج والتقنيات الحديثة للرقابة الجمركية التي تنسجم مع معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة العالمية الى جانب توفير الدعم المعنوي للشركات المدرجة ضمن القائمة الذهبية.

 




 

 


 

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