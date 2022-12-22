الجمارك تستلم جهازا للتدريب عبر الواقع الافتراضي بمنحة كورية

الوكيل الإخباري

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- استقبل مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة في مبنى الدائرة وفدًا من منظمة الجمارك العالمية، يضم مدير مديرية بناء القدرات ومدير صندوق التعاون الجمركي الكوري.وتأتي هذه الزيارة بمناسبة تسلُّم الجمارك جهاز للتدريب عبر الواقع الافتراضي، كمنحة مقدّمة من صندوق التعاون الجمركي الكوري؛ بهدف بناء القدرات وتنمية المهارات للكوادر الجمركية؛ لمواكبة التطورات باستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات الحديثة في مجال التدريب عبر الواقع الافتراضي؛ لرفع كفاءة العمل الجمركي.وقال القضاة، إن دائرة الجمارك الأردنية تثمِّن هذا الدعم المقدّم من منظمة الجمارك العالمية وصندوق التعاون الجمركي الكوري، وحرصهما على نقل أفضل الممارسات والتجارب الرَّائدة في العمل الجمركي إلى كافة الإدارات الجمركية على مستوى العالم.واستعرض الوفد طريقة عمل الجهاز في قاعة مركز التدريب الجمركي الإقليمي، بحضور مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية وعدد من مدراء وموظفي الجمارك.ومن جانبه، أعرب سانج كيم مدير صندوق التعاون الجمركي الكوري عن التزام الحكومة الكورية بتوفير برامج الدعم المختلفة للجمارك الأردنية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يُسْهم في ترسيخ وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.