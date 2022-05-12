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الخميس، 12-05-2022 02:54 م

الجمارك : ضبط معسل مُقلد ونكهات سجائر فاسدة - صور

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الوكيل الإخباري - تمكنت كوادر الجمارك العاملة في مديرية مكافحة التهريب من خلال جولاتها التفتيشية المختلفة في كافة مناطق المملكة، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط معمل يقوم بصناعة مادة المعسل المغشوش، والمقلد لماركات تجارية مشهورة ونكهات سجائر فاسدة ( جوس) بكميات كبيرة .اضافة اعلان


وقال مدير مديرية مكافحة التهريب عقيد جمارك رائد الشياب، بأنه وجد بهذا المعمل ماكنات تعبئة وتغليف و مواد رديئة الصنع غير صالحة للاستهلاك البشري، تضاف إلى مادة المعسل، ومطبوعات ورقية تحمل أسماء لعلامات تجارية مشهورة تم ضبطها في ظروف مكانية مشبوهة غير صحية وغير قانونية.

ويشار، إلى أنه وللمرة الثانية على التوالي خلال فترة وجيزة يتم ضبط مثل تلك المعامل غير المرخصة، والتي تعمل في غرف متعددة تحت الأرض على شكل (قبو) غير ملائمة ومطابقة للمواصفات، وبحاجة إلى إجازة من الجهات المختصة والأجهزة الرقابية. 

بدوره أكّد مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بأن الدائرة وضمن استراتيجياتها في تعزيز عمليات الرقابة الجمركية والتي تتمثل في مكافحة الأنشطة غير المشروعة بكافة أشكالها وأنواعها، وتأثيرها بشكل مباشر على صحة وسلامة المواطنين قادرة على التصدي لأي تهديد يمس المجتمع والاقتصاد الوطني.



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