الجمارك: ضبط 26 ألف قطعة ألعاب نارية وأجهزة خلوية وسجائر إلكترونية

الوكيل الاخباري - أعلن الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأن كوادر مركز جمرك جابر الحدودي تمكنت من ضبط عدد من المواد المعدّة للتهريب بأساليب مختلفة توزعت بين دخان وأجهزة خلوية وعلب جوس وسجائر إلكترونية وألعاب نارية متنوعة خلال الأسبوع الماضي.

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وقال في بيان صحفي إن الكوادر الجمركية تمكنت من ضبط (217) جهاز خلوي وما يعادل (500) كروز دخان متعدد الأنواع وحوالي (200) علبة جوس بالإضافة إلى أكثر من (1300) سيجارة إلكترونية وما يزيد عن (26) ألف قطعة ألعاب نارية كانت معدّة للتهريب إلى داخل المملكة بطرق وأساليب مختلفة.



علما أن دائرة الجمارك تبنت ضمن استراتيجيتها في مكافحة الأنشطة التجارية غير المشروعة خططًا ممنهجة وتعمل ضمن أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا في كافة المواقع وتبذل كل الجهود والطاقات بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المراكز الجمركية الحدودية لمكافحة التهريب وحماية المواطنين من المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها.



