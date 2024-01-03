الجمـــارك تنــظّم دورة تدريبية ومحاضرة توعوية في استشراف المستقبل

الوكيل الاخباري - نظّمت دائرة الجمارك الأردنية دورة تدريبية جاءت على مدار 3 أيام متتالية بالإضافة إلى محاضرة توعوية في استشراف المستقبل، وذلك في إطار اهتمام الدائرة بمنظومة التدريب، والتي تأتي في قمة أولوياتها لرفع كفاءة العاملين مهنيًا، وإكسابهم مهارات متطورة تساعد في فتح آفاق جديدة أمامهم لتنفيذ متطلبات الخطة الاستراتيجية للدائرة للأعوام (2023- 2025).

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وتأتي الدورة التدريبية والمحاضرة التوعوية لرفع مهارات المتدربين بالسيناريوهات المتعلقة باستشراف المستقبل الذي أصبح من الضرورات الملحّة في الوقت الحالي خاصة مع التغيرات المتسارعة والمتنامية التي يشهدها العالم في جميع المجالات في ظل تضخم البيانات وتشعبها، وتداخل الأحداث وتلاحقها وربطها بالخطة الاستراتيجية للدائرة.