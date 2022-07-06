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الأربعاء، 06-07-2022 03:49 م

الجهات المستثناة من إصدار الفاتورة

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الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الأربعاء، أن هناك جهات غير ملزمة بإصدار الفاتورة.

وقالت ضريبة الدخل، إنه يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة حسب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه المنشآت والأعمال المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن 75 ألف دينار.

وبينت، أن الجهات، محال تجارية "ميني ماركت، أو سوبر ماركت، أو دكان"، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان، محلات بيع أدوات الخياطة.

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كما أن الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة مستثناه حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار، وكذلك المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 15 ألف دينار.

 




 

 


 

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