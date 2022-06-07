50 ألف زائر لمدينة الحسين للشباب يوميا

الوكيل الإخباري - قال مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، إن أعداد رواد المدينة بلغ 50 ألف زائر يوميا خلال النصف الأول من العام الحالي.

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وأضاف، اليوم الثلاثاء، أن عدد رواد الغابة الرياضية في الفترة الصباحية ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا، يقدر بنحو 15 ألف زائر يوميا.



وبين أنه وبحلول الساعة الرابعة عصرا تبدأ أعداد هائلة من المواطنين تصل إلى 35 ألف زائر بالتوافد إلى داخل المدينة، لممارسة الرياضة وركوب الدراجات والتنزه.



وقال إنه تم العمل على فصل ما بين التنزه الاجتماعي عن التنزه الرياضي في الغابة الرياضية، والتي خصصت لرياضة المشي والركض، وتحتوي على 6 محطات رياضية مختلفة وبطول 2200 متر، وتستقطب في الفترة الصباحية إلى المسائية ما لا يقل عن 1000 شخص.



أما بخصوص النادي الرياضي الخارجي "الصحي"، أكد الخلايلة، إن إدارة المدينة واجهت تحديات خلال المشروع الأول، وانتهت من وضع مواصفات وخطط المشروع الثاني، ومن المتوقع البدء في العمل مطلع العام المقبل.



وبين أن العديد ممن يمارسون رياضة المشي والركض، والألعاب الرياضية الأخرى يرتادون المدينة، كونها منطقة مفتوحة، مشيرا إلى أنه تم افتتاح النادي الصيفي الخارجي "الصحي" وهو عبارة عن أجهزة لا تعمل بالكهرباء.



وبين أن ازدحام الأعمال الإنشائية التي قامت بها المدينة خلال العام الماضي، منها افتتاح الحديقة العامة والمرحلة الأولى من صيانة مسار الغابة ومشروع الطاقة البديلة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مختلف المواقع وإعادة زراعة ستاد البتراء بالعشب الطبيعي وأعمال الصيانة اليومية، كانت وراء تأجيل البدء بتنفيذ مشروع النادي الصيفي الثاني.



يشار إلى أن أعداد رواد مدينة الحسين للشباب، تراجعت بنسبة 93% مقارنة بين العامين 2019 و2020، جراء تداعيات جائحة كورونا.