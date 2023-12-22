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الجمعة، 22-12-2023 09:02 ص

الجيش: المنطقة العسكرية الشرقية تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

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الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية ــ الجيش العربي، عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، في عملية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية مساء أمس الخميس. 

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وأضاف المصدر "أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري".


وبين المصدر أنه تم العثور على (200) ألف حبة من مخدر الكبتاغون، و(209) كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.


 




 

 


 

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