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الجيش: صرف إكراميات نقدية لذوي الشهداء الإثنين المقبل

الخميس، 17-03-2022 11:44 ص

الجيش: صرف إكراميات نقدية لذوي الشهداء الإثنين المقبل

شعار الجيش


الوكيل الإخباري - أكدت القيادة العامة للقوات المُسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنها ستقوم بتكريم ذوي شُهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية إحتفاءً بهذه المناسبة وتكريماً لشهداء الوطن والواجب وإعتزازاً وإفتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن و تأديتهم للواجب المقدس.
وقالت إنه على ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة فروع (البنك العربي الإسلامي الدولي) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللاّزمة لاستلام المخصصات المالية اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق 21 / 03 / 2022.

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وبينت أنه للمزيد من الاستفسار ، الاتصال على هاتف رقم (0772700300/065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة والشُهداء والمُصابين.

 



 




 

 


 

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