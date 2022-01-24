الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

وفيات الثلاثاء 25-1-2022

بحث سبل زيادة وتعزيز الاستثمارات الصينية في العقبة

خاصية جديدة في تويتر للتغريد مع المقربين فقط

22 أصابة بضيق تنفس اثر الاستخدام الخاطئ للمدافئ

كوريا الجنوبية تسجل أعلى رقم بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

بوينغ تدخل سوق التاكسي الطائر باستثمار 450 مليون دولار

الحكومة: سوف نتخذ القرار المناسب بخصوص الدوام خلال المنخفض

أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد هبوط لامس 2%

ارتفاع الباذنجان والخيار.. تعرّف على أسعار الخضار اليوم

3 اصابات بحادث تصادم على إشارات صويلح

الإثنين، 24-01-2022 09:58 م

الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات قادمة من الأراضي السورية

1202222194540896329159


الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، أحبطت الاثنين، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار المهربين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على (353,000) حبة كبتاجون و(150) كف حشيش و(1388) شريط جاليكا و(86) شريط ترامادول ونصف كيلو غرام من مادة الكريستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A9898 - Copy

الحكومة: سوف نتخذ القرار المناسب بخصوص الدوام خلال المنخفض

gettyimages-745484551

ارتفاع الباذنجان والخيار.. تعرّف على أسعار الخضار اليوم

0L5A1599 - Copy

ارتفاع حالات كورونا النشطة في الأردن الى 49 ألفا و357 إصابة

غاز

مشروع جديد لتركيب وحدات غسيل أسطوانات الغاز

علم

الأردن يحافظ على ترتيبه العالمي في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021

1202216185338647874302

بلدية إربد تكثف جهودها استعداداً لمواجهة المنخفض الجوي

أخبار متعلقة
main_image61e81a2830947

القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد محمد المشاقبة - صور

61e7cd3035fd6

القوات المسلحة تنعى النقيب لؤي عبيدات من مرتبات الدفاع الجوي الميداني

63778117138136314926

القوات المسلحة تنعى الشهيد الوكيل محمد المشاقبة - تفاصيل

6377803273533627674

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

499ff63a-52aa-4562-8fa0-0e4bc6b85be1

ولي العهد يقدم التعازي باستشهاد النقيب الخضيرات ويعاود رفاقه المصابين - صور

271979892_302173445273628_4846186936712312367_n

الجيش: مقتل شخص حاول اجتياز الحدود الأردنية من سوريا