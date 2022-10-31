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الإثنين، 31-10-2022 10:13 ص

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري

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الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، اليوم الإثنين، أن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسمائهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري.

ودعت الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1/11/2022 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري(الخاص بالأفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان لمتابعة الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة أسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك.

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