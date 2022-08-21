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الأحد، 21-08-2022 06:43 ص

الجيش يعلن عن تجنيد الذكور من ناجحي التوجيهي

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور (فقط) من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (ناجح)، وذلك لحساب كليات المجتمع ضمن برنامج الدبلوم الشامل والبرنامج الفني وبشروط معينة لهذا العام 2022.

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وبينت أن تكاليف الدراسة على حساب القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبراتب تلميذ مجند وحسب التعليمات طيلة مدة الدراسة.


ويمنح من يقع عليه الاختيار رتبة رقيب لخريجي معهد الأجهزة الطبية ورتبة عريف لخريجي الدبلوم الشامل وجندي أول للفنيين وحسب التعليمات.


ويتم إبتعاث الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للتجسير في الجامعات الأردنية للحصول على درجة البكالوريوس وعلى نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.


وعلى الراغبين بالتسجيل مراجعة المركز العسكري للتجنيد / الزرقاء خو وحسب البرنامج التالي : هنا الرابط


 




 

 


 

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